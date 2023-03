Aggravamento della pena per un 51enne del luogo, già conosciuto alle forze dell'ordine e già sottoposto agli arresti domiciliari. Al provvedimento si è giunti a seguito della richiesta di aggravamento della misura avanzata dai militari della citata stazione in quanto l'uomo ha violato più volte le prescrizioni impostegli con il precedente provvedimento, rendendosi responsabile ulteriormente del reato di stalking. L'uomo è stato associato presso il carcere di Frosinone a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Latina.

