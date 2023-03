I materiali accatastati nel piazzale esterno di un'attività commerciale vanno a fuoco, momenti di paura in via Ugo La Malfa. Ieri mattina un incendio si è improvvisamente sviluppato nell'area esterna utilizzata dal mercatino dell'usato che si trova sul retro del negozio, nella stradina che collega via Ugo La Malfa a via Leoncavallo, dove erano stati riposti infissi, divani e pedane di legno. Materiali e rifiuti di vario tipo che con molta probabilità erano pronti per essere portati via e smaltiti, purtroppo però intorno alle ore 10.30 per cause ancora da accertare è divampato un incendio, con una colonna di fumo nero che si è alzata in cielo alimentando le preoccupazioni dei residenti del quartiere Primo e del quartiere Toscanini, visto che l'attività si trova a pochissima distanza dai capannoni dell'ex Freddindustria. Molti cittadini non riuscendo a capire da dove provenisse il fumo hanno temuto che provenisse dall'ex Dogana, tirando poi un sospiro di sollievo una volta compreso che non era quello il punto interessato.

Una volta dato l'allarme sul posto sono immediatamente arrivate due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Aprilia, che hanno provveduto a domare le fiamme che fortunatamente hanno prodotto dei danni limitati, visto che sono andati distrutti solo gli arredi e le pedane di legno che si trovavano all'esterno. Sul luogo dell'incendio sono inoltre intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Aprilia, che con molta probabilità avvieranno delle verifiche sul corretto accatastamento dei materiali che si trovavano nell'area e che sono andati bruciati. Resta da capire l'origine del rogo scaturito ieri mattina ma su questo aspetto sarà la relazione dei vigili del fuoco a fare chiarezza sull'accaduto.