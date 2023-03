Al momento non è chiaro cosa è accaduto nel cortile dello stabilimento, sul fatto indagano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Cisterna. Sul posto anche i carabinieri della stazione di via Dalla Chiesa e i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina

Tragedia alle porte di Cisterna questa mattina: un giovane di 26 anni è deceduto a seguito di un incidente all'interno di un'azienda a ridosso dell'Appia, nei pressi della zona industriale. Sono stati allertati subito i soccorsi con l'arrivo sul posto di un'auto medica e un'ambulanza, ma per il ragazzo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

