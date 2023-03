E' Francesco Mansutti il giovane di 26 anni morto questa mattina in un'azienda di Cisterna in seguito a un incidente sul lavoro. Il ragazzo è di Latina, molto conosciuto in città, anche per via del cognome di famiglia. Infatti il padre Franco è un noto commercialista mentre lo zio, Maurizio, è un avvocato molto conosciuto anche per essere stato sindaco della città. Francesco è stato studente del liceo classico Dante Alighieri e della Luiss e ha giocato per anni a basket.

L'incidente è accaduto questa mattina mentre il giovane stava lavorando. L'azienda è proprietà della madre del ragazzo. Sono stati allertati subito i soccorsi con l'arrivo sul posto di un'auto medica e un'ambulanza, ma per il ragazzo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Al momento non è chiaro cosa è accaduto nel cortile dello stabilimento, sul fatto indagano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Cisterna. Sul posto anche i carabinieri della stazione di via Dalla Chiesa e i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina