Una donna ha perso la mano destra a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di ieri in un'azienda agricola di via Corana, nei pressi di Doganella.

La dipendente stava lavorando nel laboratorio della macelleria aziendale quando è rimasta coinvolta in un incidente sul lavoro per cause ancora in fase di ricostruzione. Secondo quanto si è appreso in quel momento la donna era impegnata con un tritacarne quando all'improvviso la mano destra è stata risucchiata nel macchinario. Pochi istanti e l'arto è rimasto tranciato di netto. Alle urla è seguito l'intervento degli altri lavoratori che hanno bloccato l'apparecchiatura e soccorso la collega, chiamando immediatamente i soccorsi. Sul posto è arrivato poco dopo il personale di emergenza del gruppo San Paolo della Croce che ha cercato di bloccare l'emorragia in attesa dell'arrivo dell'eliambulanza, atterrata nel vicino campo da calcio "Galamini". Una volta stabilizzata, la donna è stata trasportata in ambulanza fino all'impianto sportivo appunto utilizzato per la staffetta con il personale di Pegaso: trasferita d'urgenza presso l'ospedale Gemelli di Roma è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. La donna al momento rimane ricoverata nel nosocomio capitolino sotto l'osservazione dell'equipe medica.