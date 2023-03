Un atto vandalico compiuto senza un motivo apparente ha rischiato di compromettere seriamente il ponte pedonale in legno che unisce la zona delle case popolari del quartiere Pantanaccio al centro della città, tra via Orsa Minore e via Ezio, un'opera che tra l'altro non viene sfruttata nel pieno delle sue potenzialità perché non è mai stato realizzato il parco sulla sponda del canale delle Acque Medie opposta alle palazzine dell'edilizia residenziale pubblica. Un grave episodio sul quale la Polizia sta indagando per risalire all'identità dell'autore.



L'allarme è scattato mercoledì sera quando qualcuno, tra i residenti, ha notato le fiamme sul camminamento pedonale che attraversa il canale e ha dato l'allarme al 112. Spegnere il rogo che si era innescato non è stata un'opera complessa perché le fiamme, per fortuna, non avevano ancora preso il sopravvento, ma sarebbero bastati pochi minuti per vanificare la corsa dei Vigili del fuoco, tenendo conto che la struttura principale del ponte è di legno. Probabilmente il trattamento a cui vengono sottoposte le tavole utilizzate per questo tipo di opere esposte alle intemperie ha rallentato la propagazione del fuoco, ma se l'episodio si fosse registrato più tardi, in assenza di testimoni pronti a dare l'allarme, le conseguenze sarebbero state senz'altro peggiori.