Il primo step del processo su un ampio giro di spaccio sul lungomare si è concluso ieri mattina con tre rinvii a giudizio, due condanne in abbreviato, due assoluzioni e due sentenze di non luogo a procedere. La decisione del gup Giuseppe Cario è arrivata al termine dell'udienza preliminare a carico delle 9 persone colpite da misura cautelare a luglio dello scorso anno nell'ambito di un'inchiesta sullo spaccio di cocaina e Mdma nell'area compresa tra Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina. In sede di udienza preliminare gli indagati hanno scelto strade processuali diverse, come chiesto dalle difese rappresentate dagli avvocati. Andrea Casalvieri e Simone Petrucci sono stati giudicati con rito abbreviato: il primo è stato condannato a 4 anni e otto mesi di carcere, mentre per il secondo la condanna è stata a 3 anni e mezzo di reclusione, come richiesto dall'accusa.