Compiendo una manovra avventata ha urtato un uomo che percorreva via Don Torello in scooter, facendolo cadere, ma invece di fermarsi per prestargli soccorso e assumersi le proprie responsabilità, l'automobilista ha proseguito la marcia allontanandosi nel traffico alle porte di Latina. Da ieri pomeriggio gli agenti della Polizia Locale danno la caccia all'auto pirata che ha provocato un incidente in via Don Torello, all'altezza dell'incrocio con via degli Ausoni.

L'incidente si è registrato nel pomeriggio, quando è stato necessario l'intervento di un'ambulanza del pronto intervento sanitario per prestare le prime cure al conducente dello scooter, caduto sull'asfalto, e poi trasportarlo presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti per gli accertamenti medici del caso. L'uomo non ha riportato gravi conseguenze, ma è stato comunque medicato per una serie di ferite e contusioni.

Per gli accertamenti del caso è intervenuta la Polizia Locale che ha raccolto le testimonianze per ricostruire l'accaduto e stringere il campo di ricerca del pirata della strada. Saranno esaminati i filmati registrati dalla video sorveglianza cittadina che molto probabilmente hanno filmato il veicolo che ha causato l'incidente.