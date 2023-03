Un incidente stradale è avvenuto questa mattina poco dopo le 8 sulla strada 156 dei Monti Lepini tra Borgo Faiti e Borgo San Michele al chilometro 45. Per cause in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale di Latina, uno studente di 17 anni che era diretto a scuola al Liceo Scientifico Gb Grassi, è rimasto ferito. Il ragazzo era in sella ad una moto 125 e procedeva verso il capoluogo quando per cause in fase di accertamento è avvenuto l'incidente che non ha coinvolto altri veicoli. Subito è scattato l'allarme alla sala operativa del 118 che ha trasportato il giovane al Goretti. Fortunatamente sta bene, è cosciente e non ha riportato gravi ferite. Sul luogo dell'incidente è intervenuto anche il personale della Squadra Volante di Latina. La dinamica è in fase di ricostruzione.