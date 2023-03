La dea bendata bacia Fondi. Anzi, l'ha baciata nelle scorse settimane, ma la conferma è arrivata solo nei giorni scorsi. Vinti ben 500 mila euro con "Numerissimi", una delle tante lotterie istantanee a cui molti partecipano nei bar-tabacchi di tutta Italia. Il tagliando da 5 euro è stato venduto lo scorso 25 gennaio presso il bar adiacente al distributore di benzina della Petrol Gamma su via Sant'Anastasia in zona Casotto Rosso. Ignota al momento l'identità del fortunato o della fortunata che hanno totalizzato la vincita record di 500 mila euro. Dopo tutto l'attività commerciale, nonostante abbia una clientela di fiducia è un luogo di passaggio e non è detto che chi ha avuto la gioia della vincita sia una persona del posto oppure un autotrasportatore. L'ultima vincita degna di nota a Fondi era stato un 5 al SuperEnalotto da 22mila euro centrato a metà gennaio scorso.