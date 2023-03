Cacciavano durante il periodo di fermo, sono finiti nei guai due persone, denunciati in seguito alle indagini dei carabinieri di Formia. I due, un 36enne di Minturno e un 33enne della vicina Piedimonte di Sessa Aurunca, sono stati sorpresi, il sette marzo scorso, nella località boschiva denominata Pantano Arenile, a Minturno, ad esercitare attività di caccia.

