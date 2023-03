Attimi di terrore poco fa ad Aprilia, dove si è verificata una sparatoria in cui è rimasto ferito un ragazzo. I fatti sono avvenuti intorno alle 13, in via Parigi, quartiere popolare alle porte della città. La vittima è un giovane non ancora 30enne, che è stato raggiunto probabilmente da almeno due colpi di pistola.

Il ragazzo è stato trasferito nella Clinica Città di Aprilia e ora è caccia a chi ha sparato. Sul caso stanno indagando i carabinieri del reparto territoriale di via Tiberio.