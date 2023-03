I funerali di Francesco Mansutti si terranno domani alle ore 15:00 presso la chiesa di Santa Maria assunta in cielo a Cisterna. A partire dalle 17:30 di oggi è aperta la camera ardente presso la ditta Campana lungo la via Appia dove si è consumata la tragedia costata la vita al ventinovenne di Cisterna deceduto dopo essere stato tre volte schiacciato da un mezzo sollevatore.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli