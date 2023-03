Sul posto le forze dell'ordine, vigili del fuoco e soccorritori del 118. Seguiranno aggiornamenti. Si tratta del terzo incidente sul posto di lavoro in due giorni in provincia di Latina.

Un'altra tragedia si è consumata in un'azienda pontina. E' infatti confermato il bilancio drammatico di due vittime alla Recoma di Sermoneta Scalo, nota azienda pontina della famiglia Aprile dove è esplosa una delle bombole che si producono nel sito. Sul posto sono a quanto pare già giunti alcuni parenti delle due vittime di cui ancora non si conosce l'identità. Presenti anche carabinieri, vigili del fuoco e il personale del 118.

Sono Daniel Martini, classe 1989 e Vadim Cacurim, classe 1988 e di origini ucraine, le due vittime del tragico incidente che si è verificato nel primo pomeriggio allo stabilimento Recoma di Sermoneta. I due ragazzi sono stati travolti dalla violenta esplosione di una bombola, nella quale è rimasto coinvolto anche Diallo Madyou, classe 1999, quest'ultimo ferito ma non in pericolo di vita.

