Gambizzato in via Parigi, in questi minuti presso il comando dei Carabinieri di via Tiberio, gli investigatori starebbero ascoltando un giovane che si è presentato spontaneamente probabilmente per riferire qualche elemento fondamentale per il prosieguo delle indagini.

Sul punto il Comando dell'Arma non conferma nè smentisce, di certo non c'è nè un fermo nè un arresto per il momento. Il ventinovenne che è stato soccorso e medicato presso la casa di cura Città di Aprilia, non versa in condizioni gravi e a quanto sembra avrebbe fornito ai carabinieri diretti dal tenente colonnello Paolo Guida, elementi importanti per l' l'identificazione del suo aggressore che, a quanto sembra, avrebbe già riconosciuto. Non è invece dato sapere nulla sul possibile movente che ha armato la mano del ricercato