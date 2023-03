Nella giornata di ieri, 17 Marzo 2023, i poliziotti del Commissariato di Gaeta hanno rintracciato e tratto in arresto un pensionato romano di 75 anni, residente in città, colpito da un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali.

Il provvedimento è stato emesso all'esito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, presso la Suprema Corte di Cassazione, presentato dall'uomo contro la sentenza che, ormai definitiva, lo ha visto condannato alla reclusione di 6 anni, nonché ad una multa di 6.000 euro, in quanto è stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali nei confronti di minori stranieri, commessi in Provincia di Caserta, fino ad Agosto 2019.

L'uomo, infatti, già ristretto in detenzione domiciliare per problemi di salute, aveva fatto ricorso presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma al fine di evitare il carcere.

L'istanza è stata rigettata, pertanto ieri mattina terminati gli atti di rito, gli Agenti del Commissariato di Polizia di Gaeta, in esecuzione dell'ordine definitivo di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli, lo hanno riportato presso l'istituto penitenziario per scontare la pena.