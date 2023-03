Una donna di origine polacca è rimasta ferita ieri mattina poco dopo le 9 all'altezza del rondò di via Bruxelles, alle spalle del Colosseo a Latina, a seguito di un incidente stradale con un'auto pirata che ha fatto perdere le tracce. Per cause in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale, la ciclista in sella ad una bicicletta, è stata urtata da una vettura che poi è svanita nel traffico ed è scappata. Il conducente non si è fermato per prestare soccorso. Subito è scattato l'allarme alla sala operativa del 118 che ha inviato un'ambulanza e immediatamente è scattato l'allarme.

La donna ha perso sangue ed è stata trasferita al Santa Maria Goretti di Latina, il suo quadro clinico, proprio perchè ha sbattuto la testa, è ritenuto delicato dallo staff sanitario. Gli agenti della Polizia Locale sono rimasti a lungo per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale e l'esatto punto di impatto. Al vaglio ci sono una serie di testimonianze per risalire al conducente dell'auto che ha fatto perdere le tracce. All'arrivo dei soccorritori era cosciente. Il suo quadro clinico è monitorato dal personale medico del Goretti. Non è stato l'unico incidente stradale, ieri mattina poco prima delle 8 uno studente di Pontinia mentre era diretto a scuola al Liceo Scientifico Giovan Battista Grassi di Latina è rimasto ferito mentre in sella ad una moto percorreva la strada 156 dei Monti Lepini subito dopo Borgo Faiti mentre procedeva verso Borgo San Michele, all'altezza del chilometro 44. Subito è scattato l'allarme alla sala operativa del 118. Il ragazzo è stato soccorso e le condizioni non destano preoccupazione. In un primo momento in molti avevano pensato al peggio. Quando è avvenuto l'incidente, anche alcuni residenti della zona si sono precipitati dove è avvenuto il sinistro. Come è emerso al termine degli accertamenti del personale della Polizia Locale, si è trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Infine nel cuore della notte in via Tor Tre Ponti all'altezza del civico 20, il conducente di una Smart, un ragazzo di 28 anni, è rimasto ferito e ha riportato un trauma cranico. Per cause in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri ha urtato alcuni alberi e poi la vettura è carambolata in mezzo alla strada. E' stato soccorso dal personale del 118 e portato in codice rosso in ospedale.