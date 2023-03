Una folla in lacrime si è stretta questo pomeriggio intorno al dolore della famiglia di Mansutti-Campana per l'ultimo saluto a Francesco. Un lungo applauso ha accompagnato l'uscita del feretro del 26enne dalla chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo piena in ogni ordine di posto.

Una cerimonia aperta dalle parole del sindaco Valentino Mantini che ha letto una lettera di San Paolo, seguita dall'omelia di un commosso Don Patrizio che ha celebrato la messa insieme a Don Giuseppe. Sono stati momenti toccanti e dal forte impatto emotivo quando gli amici dell'università e poi la ragazza di Francesco, Sara hanno letto delle lettere dedicate al 26enne.