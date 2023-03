Incidente stradale in via Ugo La Malfa ad Aprilia. Lo scontro è avvenuto attorno alle 10,30 tra una Fiat Punto e una Smart. Ferite in modo grave i conducenti delle due vetture.

Per estrarre una donna dall' abitacolo della Punto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di AprilIa. Sul posto ci sono anche tre ambulanze del 118 e l'eliambulanza che ha trasferito uno dei feriti in ospedale.

A ricostruire la dinamica del sinistro ci sono gli agenti della polizia locale di AprilIa