I funerali di Daniel Martini, il giovane morto nell'incidente sul lavoro alla Recoma, si terranno martedì 21 marzo ore 15 presso la Chiesa Del Carmine in Piazza Roma a Norma, a cura dell'agenzia funebre Gli Angeli di Latina Scalo. Nella stessa giornata a Norma sarà proclamato il lutto cittadino. A darne l'annuncio, il sindaco Andrea Dell'Omo.

"Ho firmato l'ordinanza per proclamare il lutto cittadino per martedi 21 marzo, interpretando il sentimento di profondo cordoglio della nostra Comunità, per la prematura scomparsa di Daniel Martini, nostro giovane concittadino, che ha perso la vita in seguito a un incidente sul lavoro- afferma il sindaco Dell'Omo - Le esequie si terranno martedì 21 marzo ore 15 presso la Chiesa Del Carmine in Piazza Roma, dove domani dalle ore 13, in via straordinaria, sarà allestita la camera ardente per la veglia funebre.

Nella giornata di martedì 21 marzo, giorno dei funerali, come da ordinanza, dalle ore 14,00 sino alle ore 18,00 e per tutta la durata della funzione funebre, le attività commerciali e gli uffici pubblici resteranno chiusi. Le lezioni della scuola dell'infanzia termineranno alle ore 14.00".