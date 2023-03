Non ce l'ha fatta la persona investita da un'auto in via Carroceto lo scorso 26 febbraio.

L'uomo di nazionalità indiana è infatti morto all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era ricoverato da oltre due settimane a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni dopo l'incidente di 20 giorni fa. Un investimento avvenuto tra via Carroceto e via Vanzina, una zona poco illuminata di sera. L'uomo stava camminando lungo il ciglio della strada quando è stato centrato da una Mercedes con al volante un 40enne. Il conducente si è subito fermato per prestare soccorso e chiamare il 118, mentre sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Aprilia che hanno eseguito i rilievi. L'indiano ferito è stato invece trasportato da un'ambulanza al pronto soccorso della clinica "Città di Aprilia" e ricoverato in codice rosso, il giorno successivo a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni è stato disposto il trasferimento nel reparto Rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. In tanti hanno sperato che l'indiano potesse farcela, purtroppo però così non è stato e l'uomo è morto nei giorni scorsi.