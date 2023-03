Saranno celebrati domani alle 15.30 nella cattedrale Sant'Andrea di Veroli i funerali di Manuel Scaccia Arci, 35enne di Veroli che ieri è morto in seguito ad un incidente stradale a Itri mentre era a bordo della sua Yamaha R1. L'uomo era molto conosciuto anche per essere titolare della ditta di trasporti Transervice. Grande disperazione tra i componenti del gruppo di motociclisti in cui era presente anche il padre della vittima, la cui presenza ha aggiunto un'altra tremenda nota di dolore allo strazio collettivo. Si tratta dell'ennesimo incidente che si registra sul territorio, caratterizzato da tratti di strada che vengono troppo spesso percorsi a velocità elevata e che a volte vengono scelti dai motociclisti proprio per le curve e i tornanti. Immediato l'eco di dolore a Veroli, dove l'uomo viveva con la moglie Francesca e due figlie e dove gli amici del club Yamaha gli avevano dato il benvenuto nel gruppo.