Sono circa venti i militari ucraini che, nei giorni scorsi, hanno concluso l'addestramento presso il Comando Artiglieria dell'Esercito Italiano a Sabaudia. A darne notizia, ieri, è stato Il Fatto Quotidiano e l'ulteriore conferma è arrivata da fonti qualificate dall'Ansa: i militari erano in città per un'attività di formazione relativa al sistema missilistico Samp-T, quello che Italia e Francia si sono impegnate a fornire a Kiev per difendere la città dagli attacchi aerei della Russia.

L'aliquota dell'esercito ucraino è arrivata alla Caserma di Santa Barbara ad inizio mese, dove hanno eseguito un addestramento con i simulatori del sistema missilistico terra-aria, il cui arrivo a Kiev è previsto per gennaio.

I militari partiti dalla capitale ucraina sono arrivati a Pratica di Mare e a Sabaudia, da dove sono già ripartiti per rientrare in patria. Non potevano uscire dalla caserma e anche i colleghi italiani - come riportato dal Fatto - hanno dovuto ridurre al minimo i contatti con gli ospiti.

Insomma, un addestramento segreto, confermato dal Ministero della Difesa, a fronte del programma di formazione di 15mila unità di militari dell'Ucraina, stabilito dal Consiglio dell'Unione Europe lo scorso 17 ottobre. Nulla di inaspettato, dunque, visto che lo stesso Ministro della Difesa Crosetto, lo scorso 25 gennaio informava il Cospair che l'Italia avrebbe ospitato militari ucraini per l'addestramento, notizia diffusa al tempo dal Corriere della Sera.