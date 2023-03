<Quando ho rivisto le immagini per me è stata una tortura. Sono sempre stata contro queste brutalità>. E' uno dei frammenti della lunga deposizione di Giulia Schiff, la ragazza che sognava di diventare pilota dell'Aeroanautica Militare che ha denunciato episodi di nonnismo all'Aeroporto Comani di Latina Scalo. Oggi per oltre sei ore ha parlato nel corso di una lunghissima deposizione in Tribunale a Latina dove si sta celebrando il processo per i militari accusati di lesioni. La Schiff ha ricostruito i fatti a partire dal video proiettato in aula. <Non mi potevo sottrarre, era stato un ordine partecipare al battesimo dell'aria. Sono stata presa a frustrate con dei fuscelli di legno presi da una siepe, è stato doloroso - ha detto mimando il colpo - non erano carezze e ho avuto una sensazione brutta. Sono stata costretta a partecipare a questo rito e a un certo punto mi sono resa conto che non ero padrona del mio corpo. Quel giorno doveva essere bello ma se potessi lo cancellerei dalla memoria. Ho avuto la schiena infiammata e delle ferite sul fondoschiena, oltre che una lesione sul braccio, mi sono lamentata di quello che è successo con un superiore e mi ha detto "porta pazienza e stringi i denti">. La Schiff ha risposto poi alle domande del collegio difensivo degli imputati che hanno cercato di scardinare le accuse sottolineando che anche lei ha partecipato a dei riti per il battesimo del volo. <Sono stata costretta, in alcuni casi un mio collega è anche svenuto, e io quando dicevo basta sono stata ripresa in un secondo momento dagli altri>: Le difese hanno messo in luce che in un video si vede la giovane che impugna un fuscello e dà una frusrtata sul piede ad un paricorso in occasione sempre di un battesimo di volo. <Non era minimamente forte quel colpo, parliamo poi di una persona alta oltre un metro e ottanta, io ero la più piccola del gruppo, pesavo 50 chili e i colpi che ho ricevuto erano dolorosi>. Il video dove si vede la Schiff che viene sollevata e colpita da quasi 200 colpi tra piccole pacche, frustate sul sedere dura sette minuti.