Un rocambolesco incidente stradale si è registrato nel pomeriggio di ieri nella zona tra Borgo Carso e Borgo Podgora, dove due veicoli, una Smart Fortwo e un autocarro, si sono scontrati finendo entrambi fuori strada ai lati opposti della carreggiata. È successo all'incrocio tra strada Podgora e via Cerretelli, dove sono intervenuti i soccorritori del pronto intervento sanitario per prendersi cura delle persone coinvolte e gli agenti della Polizia Locale, che invece si sono occupati di rilievi e accertamenti.

Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli approfondimenti del caso, ma uno dei mezzi percorreva la strada principale, presumibilmente la vettura, mentre l'altro è sbucato da via Cerretelli senza fermarsi allo stop e rispettare la precedenza. La collisione tra i due veicoli è stata violenta, tanto da provocare la carambola di entrambi ai lati opposti dell'incrocio. Tra le persone che sedevano a bordo dei mezzi una è rimasta ferita in maniera seria, tanto da richiedere il trasporto in ospedale, comunque in condizioni non gravi.

La Polizia Locale ha raccolto le versioni dei fatti dopo avere effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica per individuare le responsabilità del caso. Sono poi stati effettuati tutti gli accertamenti necessari sui mezzi per verificarne la regolarità. Durante le operazioni di soccorso e fino alla rimozione dei mezzi si sono registrati disagi per la viabilità perché in alcuni frangenti è stata necessaria l'interruzione al traffico dell'arteria principale, la strada provinciale Montello-Appia.

L'episodio non fa altro che puntare i riflettori sulla pericolosità dell'incrocio, teatro di numerosi incidenti in passato, anche con esito mortale. Fermo restando la scarsa prudenza di troppi automobilisti, le condizioni di sicurezza in quella zona sono piuttosto ridotte a causa della segnaletica ormai fatiscente.