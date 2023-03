Due corpi senza vita. Uno nel giardino della sua abitazione di Fossignano, l'altro nella tenuta di un agriturismo nella zona di via Apriliana.

Due casi del tutto scollegati ma che nella giornata di domenica hanno impegnato le squadre della Scientifica sia dei Carabinieri di via Tiberio, sia del Commissariato di Polizia di Cisterna.

Due episodi che sembrano peraltro essere accomunati dalle prime conclusioni che, però, dovranno essere confermate dalle verifiche dei medici legali.

A Fossignano nel giardino della propria abitazione, è stato trovato il corpo di un giovane uomo. La posizione e qualche segno sul corpo sembra che abbiano fatto temere il peggio, un'aggressione, una morte causata da un altro o altri soggetti. La vittima che sembra praticasse sport e fitness, aveva anche vissuto all'estero. La posizione in cui è stata trovata non sembrava naturale, tanto che i Carabinieri di via Tiberio giunti sul posto hanno inizialmente ipotizzato un omicidio. Poi col passare delle ore e dopo l'intervento del personale medico, tale ipotesi sarebbe stata sostituita da quella che pende per una morte naturale a seguito dell'assunzione di diversi tipi di farmaci e altre sostanze di cui sembra siano state trovate tracce e flaconi in casa.

In un agriturismo situato in una traversa di via Apriliana, invece, è stato rinvenuto il corpo quasi mummificato di un soggetto che al momento non sembra essere stato ancora identificato dagli agenti del Commissariato. Non è dato sapere altro, nemmeno l'età o la possibile etnia presunte dell'uomo visto lo stato del corpo. Anche in questo caso però, sembra che non vi siano segni inequivocabili di azioni da parte di altri soggetti. Anche in questo caso l'esame del medico legale sarà fondamentale per chiarire la vicenda.