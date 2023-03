Oltre un migliaio di persone hanno preso parte ai funerali di Daniel Martini che hanno preso il via alle 15 nella piazza principale di Norma. Da ieri infatti presso la chiesa della Madonna del Carmine, era aperta la camera ardente per il 33enne deceduto in un terribile incidente sul lavoro verificatosi presso la ditta per cui lavorava a Sermoneta.

Un borgo intero si è fermato, negozi chiusi, serrande abbassate, bandiere a mezz'asta. Il sindaco Andrea Dell'Omo ha proclamato il lutto cittadino. Amici, parenti, colleghi, Norma si è stretta intorno al dolore della famiglia di Daniel e in particolare a quello del padre che per motivi di salute non è riuscito a prendere parte alla cerimonia. C'erano anche gli amici che con lui condividono la passione per le due ruote: gli amici più stretti hanno portato anche la sua moto, e il rombo dei motori ha salutato per l'ultima volta questo giovane venuto a mancare troppo presto e in modo così tragico.