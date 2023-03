Sono stati momenti di paura ieri mattina nel centro di Cisterna per le sorti prima di un uomo - a seguito di un malore - e poi per un bambino di pochi anni all'interno della sua abitazione. Entrambi i fatti sono accaduti a pochi metri l'uno dall'altro e molto probabilmente la reazione del piccolo è scaturita proprio da quanto stava accadendo vicino a lui.

L'allarme ai soccorritori è scattato dopo le ore 11, quando un cliente del barbiere che si trova lungo Corso della Repubblica è uscito dal negozio, cadendo rovinosamente a terra a seguito di un malore. L'urto sul marciapiede ha provocato all'uomo diverse ferite. Sono stati i passanti ad offrire un primo soccorso in attesa dell'arrivo del 118 insieme a due pattuglie della Polizia Locale. Il caos su strada ha richiamato l'attenzione anche dei residenti che si sono affacciati ai balconi. Tra questi anche una mamma che, dopo aver chiamato ripetutamente il figlio senza aver risposta, ha cominciato ad urlare, attirando l'attenzione per chiedere aiuto. Il bambino, terrorizzato, l'aveva infatti chiusa fuori. Sono stati momenti interminabili. Tra i presenti in strada c'era anche un fabbro che senza indugiare, si è diretto nell'appartamento e con un cacciavite è riuscito a forzare la porta. E' stata la fine dell'incubo. Il piccolo si era rifugiato in cameretta per paura delle sirene dell'ambulanza e della polizia locale infilandosi sotto al letto.