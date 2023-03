I Carabinieri della Stazione di Sezze hanno tratto in arresto in flagranza del reato di furto aggravato ed estorsione una di 36enne straniera. La donna è stata colta sul fatto mentre aveva rubato 65 euro e un cellulare ad un uomo anziano che aveva circuito mentre era a passeggio per le vie del centro di Sezze. Dopo averlo baciato e guadagnato la sua fiducia, lo ha convinto ad allontanarsi in automobile. Una volta lontani da occhi indiscreti e mentre si stavano scambiando effusioni, l'uomo si è accorto di essere stato derubato dei soldi e del cellulare. La donna per restituirlo ha chiesto in cambio 300 euro. A quel punto, esasperata la vittima ha provveduto a ritirare la quota ad un bancomat fissando un appuntamento per lo scambio. L'uomo è riuscito però ad allertare i carabinieri che, in abiti civili, hanno raggiunto l'anziano sul posto dell'appuntamento dato dalla donna per lo scambio e dopo aver osservato l'arrivo di lei che all'uomo si impossessava dei soldi, mantenendo con sé il cellulare. Immediatamente i Carabinieri intervenivano per interrompere l'azione criminosa e, dopo aver sottoposto a perquisizione personale la giovane, rinvenivano occultate sulla sua persona la somma di denaro estorta all'anziano, nonché il telefono cellulare sottratto e il denaro che la donna aveva asportato tramite artifizi e raggiri. Dopo le formalità di rito, la donna veniva tratta in arresto e, su disposizione del PM di turno presso la Procura della Repubblica di Latina, la donna veniva tradotta presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.