E' stato un lavoro di quadra quello che ha permesso di salvare un esemplare di daino investito su via Litoranea nella notte di lunedì. A mobilitarsi è stato il gruppo di protezione civile Anc Sabaudia. Il daino è stato investito non lontano da Cocuzza ed a causa dell'impatto era finito a margine della carreggiata. Impossibile muoversi a causa di una presunta frattura alle zampe posteriori e più in generale per via dei traumi diffusi. Sul posto sono intervenuti i volontari Anc Jacopo Giulivo e Diego Giusti insieme al coordinatore Enzo Cestra che immediatamente hanno allertato gli Enti di competenza ma occorreva attivarsi subito per evitare che le condizioni del daino peggiorassero.

Nel frattempo una pattuglia di Carabinieri Forestali proveniente da Fondi ha raggiunto via Litoranea. Riuscendo a recuperare un mezzo utile per trasportare il daino, i volontari Anc hanno raggiunto il Centro recupero fauna selvatica a Fogliano dove ad attenderli c'erano i Carabinieri Forestali. Il daino è stato quindi preso in cura e con ogni probabilità sarà sottoposto ad alcuni interventi. La sensibilità dei volontari Anc ha evitato che l'animale restasse agonizzante a bordo strada. Un segnale importante in un momento in cui argomenti come il Piano di gestione del daino continuano a dividere. Diverse persone olre ai volontari Anc hanno, contribuito a salvare il daino. Dalle cittadine che lo hanno notato inoltrando la segnalazione ad un automobilista che si è fermato per spostare l'animale dalla strada per evitare che fosse investito. L'auto che lo ha travolto invece non si è fermata.