Uno spaventoso incidente stradale si è registrato nella prima serata di oggi in via dei Volsci, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Pantanaccio e il nuovo ponte sul canale delle Acque Medie. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità, una pensionata di circa 80 anni ha perso il controllo della propria auto, una Hyundai i10, mentre procedeva in direzione del centro, urtando due vetture che viaggiano nel senso di marcia opposto. La prima, una Lancia Ypsilon guidata da una donna, è stata urtata con lo specchietto, mentre la seconda, una Toyota Yaris, anche questa guidata da una donna, è stata presa in pieno nella parte anteriore sinistra. In seguito all'impatto con quest'ultima, la Hyundai si è ribaltata, finendo sottosopra. Entrambe le automobiliste coinvolte nello scontro più violento sono state soccorse dalle ambulanze del pronto intervento sanitario per essere trasportate presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti, comunque in condizioni non gravi. I primi a intervenire per prestare i soccorsi alle persone coinvolte e gestire il traffico nelle fasi iniziali sono stati i finanzieri di una pattuglia del Nucleo Mobile del Gruppo di Latina che hanno anche fornito l'ausilio necessario per consentire la chiusura della strada durante i soccorsi e i rilievi. I Vigili del Fuoco invece si sono occupati di mettere in sicurezza le vetture coinvolte nel sinistro.