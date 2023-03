Un'operazione sull'evasione fiscale attraverso complessi sistemi di fatturazione di operazioni inesistenti attraverso società "cartiere", formazione e cessione dei crediti fittizi ai fini della compensazione con l'erario. Gli indagati, a vario titolo, erano sospettati del reato di associazione per delinquere finalizzata all'evasione fiscale attraverso le indebite compensazioni, ma anche di riciclaggio e autoriciclaggio di denaro sporco.

Condanna a cinque anni e sette mesi per Lucia Falova e assoluzione per Cristian Cicerani. Questa la sentenza emessa nelle scorse ore dal Tribunale di Brescia nei confronti dei due commercialisti terracinesi - la prima difesa dall'avvocato Giuseppe Mosa, il secondo dai legali Massimiliano Fornari, Giorgio Maria Pompei con i quali hanno collaborato i colleghi Enrico Mellidi e da Brescia Giovanni Salvi - coinvolti, con altre 22 persone, nella maxi indagine sui crediti falsi della Guardia di Finanza datata 2021 e denominata "Nuova evasione continua".

