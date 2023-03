Un avvocato di Latina è imputato con l'accusa di maltrattamento di animali. E' accusato di aver ucciso un gatto che ha preso fuoco e lo ha lanciato dalla finestra dell'abitazione dove il professionista viveva con l'ex compagna. I fatti contestati sono avvenuti due anni fa a Latina e in base a quanto è emerso, l'avvocato era intervenuto per un principio di incendio nell'abitazione, il gatto era parzialmente avvolto dalle fiamme e il legale probabilmente anche per lo spavento aveva reagito prendendolo e lanciandolo dalla finestra.

L'animale era stato soccorso e portato in una clinica veterinaria ed era successivamente morto. Sul caso era stata presentata una denuncia e ieri in Tribunale davanti al giudice monocratico Simona Sergio si è svolta la prima udienza del processo. La parte civile, l'ex compagna dell'imputato, è assistita dall'avvocato Simone Rinaldi. Il processo riprende nel settembre del 2024