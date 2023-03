L'impatto con l'autovettura e la terribile caduta che ne è conseguita non gli hanno purtroppo lasciato scampo. Non ce l'ha fatta Maurizio Montisci, il 49enne di Ardea che ieri pomeriggio è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale avvenuto lungo la Pontina, direzione Latina, nei pressi dello svincolo per via Apriliana. Il 49enne con la passione per le moto e che lavorava a bordo delle navi da crociera, ieri pomeriggio stava percorrendo la strada che collega la Capitale con la provincia di Latina, quando per cause ancora tutte da accertare la sua motocicletta è entrata in collisione prima con un'autovettura e poi con un'altra moto che viaggiavano nella sua stessa direzione. L'impatto è stato terribile e ad avere la peggio è stato il centauro, rimasto immobile sull'asfalto perché nel sinistro ha riportato gravi ferite e lesioni. Gli operatori del 118, giunti sul posto hanno provato a rianimarlo e nel disperato tentativo di salvargli la vita hanno anche disposto l'arrivo dell'eliambulanza in vista del trasferimento d'urgenza presso un ospedale più attrezzato. Purtroppo l'elicottero è ripartito senza nessuno a bordo, perché i tentativi di rianimarlo sono risultati vani. Il medico legale ha disposto il sequestro della salma in vista dell'esame autoptico, che si terrà nei prossimi giorni. Non sarebbero gravi invece le condizioni dei conducenti degli altri due mezzi coinvolti.

Sul posto dopo l'incidente, gli uomini della Polizia Stradale di Aprilia hanno disposto la chiusura al traffico del tratto di strada con deviazione su via Apriliana, in attesa di ultimare i rilievi utili a chiarire la dinamica del sinistro. Sarà cura degli agenti stabilire le ragioni per le quali i tre mezzi siano entrati in collisione e di conseguenza eventuali responsabilità a carico delle persone alle guida, per le quali sono stati disposti gli esami di rito. In attesa dei rilievi, della rimozione della salma e dei veicoli interessati, la corsia è rimasta chiusa al traffico fino a sera. Il gravissimo incidente ha fatto registrare rallentamenti e code chilometriche, con un traffico particolarmente intenso durante l'orario di punta.

La Pontina torna confermare tristemente la sua fama, che la annovera tra le strade più pericolose d'Italia, dove si registrano incidenti con cadenza regolare, frequenti proprio in ragione dell'elevata percorrenza e della sua stessa conformazione. Si tratta infatti dell'ennesimo incidente che avviene sulla 148, questa volta risultato fatale per Maurizio Montisci. Il 49enne con la passione per le due ruote, ha trovato la morte in sella alla sua Honda Cbr con la livrea Repsol. Una moto particolare, solo per grandi appassionati, che purtroppo ieri pomeriggio è rimasta sull'asfalto a pochi metri dal suo conducente.