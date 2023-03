Esplodono gli pneumatici, il conducente perde il controllo del mezzo e il furgone si schianta contro le barriere laterali della Pontina, finendo di traverso in mezzo alla carreggiata. Incidente autonomo quello accaduto poco nel territorio di Aprilia, al chilometro 49 e 700.



L'incidente che sta creando notevoli disagi al traffico sulla carreggiata in direzione Roma. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia stradale di Aprilia che stanno deviando il traffico sulla complanare per permettere la rimozione del furgone dalla carreggiata principale.