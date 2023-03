Tornano le aree utilizzate come parcheggi di scambio per il lungomare. Nei giorni scorsi con una delibera di giunta è stato stabilito di "consentire l'attivazione delle aree di sosta temporanea nell'intero periodo della stagione turistica, ovvero dal 1° Aprile al 30 Settembre, uniformandolo con il periodo previsto per l'attivazione della sosta a pagamento, nonché con il periodo per l'installazione dei chioschi sul lungomare, in quanto attività di supporto al Pua, al fine di decongestionare il traffico veicolare sulla Strada Lungomare e arterie connesse, anche in considerazione dei cedimenti del manto stradale dovuti ad eventi meteo - marini estremi che si sono verificati nei mesi scorsi, anche se già riparati o in corso di riparazione". I cedimenti verificatisi sul lungomare di Sabaudia diventano quindi un motivo in più per cercare di ridurre il traffico sul lungomare. Nell'atto della giunta si fa riferimento per quanto riguarda le modalità con cui vengono avviate e regolamentate le attività di sosta temporanea, ad una deliberazione del 2021 ed alla successiva del 2022 ed ovviamente, tornando ancora indietro negli anni alla Deliberazione della giunta numero 78 del 2020 con cui era stato dato mandato all'Area Vasta Tecnica di redigere un piano "per l'individuazione, la regolamentazione e la pianificazione delle aree a ridosso del litorale per l'insediamento di servizi a supporto al Pua per incrementare la mobilità sostenibile" ad oggi però non ancora adottato.