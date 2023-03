Una perizia per accertare le condizioni di salute dell'insegnante di religione accusato di aver inviato alcune foto intime a diversi studenti, tutti minori, del Liceo Majorana di Latina dove lavorava fino a quando non è scoppiato lo scandalo. E' questo l'ultimo risvolto dell'inchiesta condotta dalla Procura e dai Carabinieri. Sono state disposte alcune operazioni peritali per accertare il quadro clinico del prof. I quesiti sono stati indirizzati oltre che ad un medico legale anche ad uno psichiatra per una consulenza che avrà certamente un peso nell'inchiesta. E' questa la mossa degli inquirenti. L'insegnante è indagato a piede libero, sulla scorta della denuncia presentata da alcuni studenti.