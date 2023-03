Un brutto incidente è stato registrato ieri mattina, intorno alle 9.30 sulla strada regionale Flacca nel territorio di Fondi a poca distanza dal semaforo che segna la deviazione per uno degli accessi al mare più frequentati nel periodo estivo, ovvero Tumulito. Ad essere coinvolti due ciclisti che, stando alle prime ricostruzioni pare si sia toccati l'un l'altro, probabilmente in una fase di sorpasso, carambolando a terra e finendo per rimanere entrambi feriti. I due, entrambi di Terracina, hanno immediatamente fatto scattare la macchina dei soccorsi. Mentre il tratto di strada è stato chiuso al traffico per alcune decine di minuti, sul posto si sono portati i sanitari dell'Heart Life – Croce Amica con un'autoambulanza e un'automedica, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale di Fondi, con gli agenti che hanno anche provveduto ai rilievi. A seguito dell'arrivo dei soccorsi, si è reso necessario anche l'intervento dell'eliambulanza che ha preso in carico uno dei due ciclisti, un uomo di 70 anni, trasferito in prognosi riservata presso l'ospedale San Camillo di Roma. L'impatto, malgrado quello che si possa immaginare quando si pensa ai mezzi a due ruote non a motore, è stato particolarmente violento.