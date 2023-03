Un uomo di 46 anni di Latina è rimasto ferito al termine di una lite sfociata in aggressione avvenuta nella notte - poco prima delle 3 - in pieno centro a Latina. Ha riportato una prognosi di 30 giorni dopo aver discusso con un uomo che lo ha colpito con un pugno sul volto. E' questa la prima ricostruzione raccolta dai Carabinieri. E' successo in via Cesare Battisti, nel quartiere dei pub, nel cuore della movida latinense, abituale punto di ritrovo di migliaia di persone in particolare nel fine settimana.

Secondo quanto accertato, non si esclude anche per i fumi dell'alcol, il 46enne sarebbe stato ferito da un'altra persona al culmine di una lite innescata per motivi di gelosia. Non si esclude per una donna che sarebbe stata infastidita e nel giro di poco tempo la discussione è sfociata in una aggressione.

Gli animi si sono accesi e in un attimo dalle parole si è passati ai fatti. La persona ferita è stata soccorsa dal personale medico mentre l'aggressore ha fatto perdere le tracce ed è svanito nell'oscurità. Sul caso sono in corso attività investigative da parte dei militari della Compagnia di Latina che sono intervenuti nell'ambito delle attività di controllo del territorio predisposte dal Comandante Provinciale Lorenzo D'Aloia per la prevenzione dei reati.

L'uomo ferito ha fatto ricorso alle cure dello staff sanitario dell'ospedale Santa Maria Goretti.