Grave incidente questa mattina a Formia, dove un tir si è ribaltato sotto un ponte in località Penitro, alla confluenza di tre strade tra le quali la variante tra Appia e superstrada per Cassino. Il mezzo pesante carico di bobine di ferro caricate al porto di Gaeta, si stava recando a Ceprano e forse lo scivolamento del carico deve averne spostato il baricentro sulla destra. L'autista è rimasto gravemente ferito. Ed è ricoverato in codice rosso presso l'ospedale Dono Svizzero di Formia. Sul posto Polizia Locale, Astral e Polizia. Traffico congestionato.