Un gravissimo incidente stradale si è registrato nella tarda mattinata in via del Murillo, nei pressi del sito industriale ex Bristol nel territorio di Sermoneta. In circostanze ancora da chiarire, una Fiat Punto e una microcar si sono scontrate in un tratto di rettilineo compreso tra via Roio e strada Monticchio: l'impatto è stato molto violento e ha completamente distrutto il quadriciclo al centro della strada, mentre l'auto è finita nel fosso.

Sia il conducente della vettura che i due giovani a bordo della microcar hanno riportato gravi conseguenze che hanno richiesto l'intervento dei soccorritori del pronto intervento sanitario per il trasporto in ospedale con due ambulanze e un elicottero. Sulla dinamica del sinistro sono ancora in corso gli accertamenti delle forze di polizia. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per prestare ausilio nei soccorsi e mettere in sicurezza i mezzi.