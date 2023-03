Magazziniere e addetto alle consegne per una società specializzata nella vendita all'ingrosso di prodotti alimentari per almeno tre anni fa causa all'azienda per lavoro nero e vince. Il Tribunale del Lavoro di Cassino ha accolto il ricorso proposto dal lavoratore del Cassinate - difeso dall'avvocato Gabriele Picano - con sentenza emessa lo scorso 23 marzo.



Il magazziniere aveva adito le vie giudiziarie per il riconoscimento di una rapporto di lavoro (in nero) per la società Ocean Group con sede legale a Sarno e quella operativa a Formia, dopo un rapporto di lavoro in continuità dal 2014 al 2017. Ora il giudice ha riconosciuto la subordinazione, condannando la società al pagamento di 22.279,95 euro oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. Più le spese.