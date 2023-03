Un parco nel completo abbandono e degrado. E' quello intitolato ai giudici Falcone e Borsellino, il più grande della città, in pieno centro. Noto anche come Giardinetti. Un lettore scrive indignato: "Domenica pomeriggio con la famiglia abbiamo deciso di fare una passeggiata a piedi. Giornata di sole, si stava benissimo. Siamo stati in piazza del popolo per vedere la festa dell'aeronautica e poi ci siamo spinti a prendere un gelato verso i giardinetti. Siamo entrati ed il parco, se così si può chiamare, versa in uno stato di totale degrado, abbandono, erba alta incolta, rastrelliere per bici inutilizzabili in quanto coperte da erba, panchine vecchie degradate, fontanella rotta per bere. La piscinetta dell'obelisco al centro piena di immondizia.

Quel che più fa male, sentire i bambini: papà andiamo allo scivolo? beh, non c'è nemmeno una piccola traccia. C'era tempo fa una piccola struttura che si era rotta, è stato pensato "bene" che anziché aggiustarla è stato meglio toglierla. Mi ricordo tempo fa che ci furono le giostrine molto curate, con trenino, salta salta, dove la domenica molte famiglie andavano con i propri piccoli. Sono state fatte smantellare.

Mi domando: sono papà di tre figli, che futuro diamo loro in questa città? Basta davvero poco... al centro di Latina.

Inoltre ci sono delle panchine in via Emanuele filiberto, in prossimità del parcheggio dove non ci si può sedere, inutilizzabili. Sono state ridotte così perché ci andavano i senza tetto? Anziché arginare il problema sociale, si smantellato le panchine per renderle inutilizzabili a noi cittadini?"