Tragico incidente stradale domenica sera in strada Migliara 47, nelle campagne di Sezze, non lontano dal territorio di Pontinia. In circostanze ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Latina, un cittadino indiano è morto sul colpo per le conseguenze dell'impatto con un'automobile che lo ha travolto mentre percorreva la strada provinciale in bicicletta, in condizioni di scarsa sicurezza. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori del pronto intervento sanitario di rianimare lo straniero: non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.



L'incidente si è registrato intorno alle 20 nei pressi della località Ponte Ferraioli, dove una Mercedes guidata da un uomo di Pontinia ha centrato il ciclista che la precedeva, presumibilmente nello stesso senso di marcia.