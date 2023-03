E' morto dopo una lunga malattia Mauretto D'Agostino, probabilmente il più noto barbiere di Aprilia. Mauretto è deceduto questa mattina. Aveva compiuto 57 anni lo scorso gennaio.

Mauretto svolgeva il mestiere di barbiere da oltre trenta anni e ha continuato fino all'ultimo, smettendo solo poche settimane fa. Ha affrontato la malattia che lo aveva colpito col sorriso e l'ironia e quella voglia di vivere che lo contraddistingueva da sempre. La sua scomparsa ha lasciato un grande sgomento e dolore in tutta la città di Aprilia. Per anni la sua bottega di via Piave è stata il riferimento per tanti giovani e meno giovani apriliani che lo avevano scelto come barbiere.

Alla famiglia vanno le condoglianze della redazione di Latina Oggi.