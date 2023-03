Ha visto la polizia mentre era a bordo del suo scooter procedendo a velocità sostenuta. A quel punto ha accelerato nel tentativo di scappare alla volante. I poliziotti di Fondi si sono subito posti all'inseguimento, bloccandolo dopo circa un chilometro. È stato quindi accertato che l'uomo, di nazionalità indiana ma regolarmente censito sul territorio italiano, era privo della patente di guida mentre la moto era sprovvista di copertura assicurativa e mancante della revisione veicoli. L'uomo è stato quindi sanzionato amministrativamente per le violazioni al codice della strada per un corrispettivo di oltre 6.000 euro con conseguente sequestro del motoveicolo.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli