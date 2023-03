I lavori di demolizione e ricostruzione del ponte di Badino, sul fiume Portatore e lungo la strada statale 148 Pontina, stanno procedendo come da cronoprogramma. Lo ha annunciato l'Anas aggiungendo che sono in corso le operazioni per l'assemblaggio delle travi. "Nei prossimi giorni - si legge in un comunicato - si procederà al montaggio della nuova struttura. Allo stato attuale, salvo imprevisti, il ponte potrà essere aperto al traffico entro la fine di maggio". Il ponte, come noto, sarà composto da tre campate.