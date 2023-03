Carcassa di cinghiale in spiaggia, si attende la rimozione. La segnalazione ai volontari Anc Sabaudia è arrivata da alcune persone che stavano facendo una passeggiata. Sul posto il coordinatore Enzo Cestra e il volontario Jacopo Giulivo che hanno transennato l'area, un tratto di spiaggia che si trova in prossimità dell'ex chiosco Beach Break una struttura ormai in stato di abbandono da anni.

Non è la prima volta che una carcassa di cinghiale viene rivenuta in spiaggia soprattutto dopo il maltempo. E' capitato in passato che alcuni animali siano stati recuperati dopo essere caduti dentro il canale Caterattino. La segnalazione è stata inoltrata agli Enti di competenza affinchè la carcassa venga recuperata e smaltita secondo le procedure previste.