La Commissione Valutazione di Incidenza appropriata della Regione Campania ha dato parere favorevole al progetto "Intervento di manutenzione straordinaria consistente nella sostituzione dell'impalcato esistente e nelle opere di adeguamento sismico delle pile esistenti del ponte sul fiume Garigliano, posto a collegamento tra la strada provinciale Maiano e la strada provinciale Lauro - Castelforte – Minturno" proposto dalla Provincia di Latina. Il via libera prevede alcune prescrizioni circa la realizzazione dell'opera tra le quali la verifica della corretta esecuzione degli interventi di ripristino e/o nuova costituzione della vegetazione ripariale riconducibile a quella caratteristica dell'habitat di interesse comunitario. Gli Uffici hanno dato mandato alla società incaricata del progetto di procedere con la progettazione esecutiva dell'opera.

Il progetto di fattibilità era stato approvato a luglio dello scorso anno, risultato di un accordo di programma tra le due province ciascuna delle quali si è impegnata a stanziare circa 1 milione di euro e ad assumere l'onere della manutenzione del ponte e di tutte le sue parti per la quota parte ricadente nel territorio di competenza, fissata convenzionalmente al 50%. La Provincia di Latina ha assunto il compito di provvedere alle fasi progettuali e di gara. L'importo complessivo dei lavori ammonta a quasi un milione e mezzo di euro.

"Con il parere favorevole della Commissione Via – commenta il presidente Gerardo Stefanelli – abbiamo superato l'ultimo step dell'iter e possiamo procedere con la progettazione di un'opera fondamentale per la provincia pontina e per i suoi collegamenti con la Campania. Sono soddisfatto – conclude - per la celerità con la quale l'ente e gli uffici sono riusciti a terminare questa fase del progetto".