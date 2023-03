Tre lavoratori sono precipitati ieri dal tetto di un capannone, rimanendo feriti in maniera non grave, mentre erano impegnati nelle operazioni di montaggio di panelli fotovoltaici nella sede di una piccola azienda che opera nel settore della meccanica di precisione. Con questo, un altro preoccupante episodio si aggiunge all'interminabile escalation di infortuni sul lavoro registrata negli ultimi tempi con un ritmo sempre più incalzante, un fenomeno che sta assumendo i contorni dell'emergenza. È successo in via Fontana Murata, nella zona industriale tra Latina Scalo e Sermoneta, la stessa che di recente ha già pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane, a causa dell'esplosione di una bombola in un sito produttivo poco distante da quello che ieri ha fatto da scenario alla caduta.

Sull'infortunio registrato ieri mattina sono in corso gli accertamenti degli ispettori dell'Asl di Latina del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione intervenuti con i Carabinieri del Comando stazione di Sermoneta. I lavoratori coinvolti nella caduta sono dipendenti di una ditta incaricata dei lavori di montaggio dei pannelli fotovoltaici sul tetto del capannone, quindi estranei all'azienda committente. Non è ancora chiaro in che maniera i tre operai siano precipitati dalla copertura dell'edificio, ma per fortuna la caduta è stata attutita da una tettoia situata a un livello più basso rispetto ai tre metri complessivi della quota che separa il tetto dal suolo.

I tre lavoratori coinvolti, un italiano di 23 anni e due romeni di 33 e 50 anni, cadendo hanno rimediato lesioni e fratture non gravi che hanno comunque richiesto l'intervento dei soccorritori del pronto intervento sanitario per il trasferimento in ospedale. Non appena le loro condizioni lo permetteranno, verranno ascoltati dagli investigatori per ricostruire la dinamica dei fatti. Intanto gli ispettori dell'Asl e i Carabinieri hanno effettuato un accurato sopralluogo per verificare le circostanze in cui si è registrato l'incidente. In particolare i tecnici del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria locale specializzati nella sicurezza negli ambienti di lavoro stanno valutando se siano stati rispettati gli obblighi di legge, ovvero stabilire cosa sia andato storto e quindi individuare le responsabilità del caso.

Al centro dei controlli è finita principalmente l'impresa incaricata del montaggio dei pannelli fotovoltaici, ma gli accertamenti del caso stanno interessando l'intero ambiente di lavoro, nell'ambito dell'inchiesta con cui la Procura di Latina dovrà valutare le responsabilità penali della vicenda.